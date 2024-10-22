فريق طبي بالأقصر ينهي معاناة سيدة تعاني من جراحة نادرة

في سابقة تعد الأولى بمحافظة جنوب الصعيد، نجح أطباء الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في إجراء عملية تصحيح انشطار بالشريان الأورطي بالصدر لسيدة تبلغ من العمر 78 سنة، وذلك بمبلغ زهيد للغاية، حيث لم تدفع المريضة أكثر من ٤٥٠ جنيها، بينما تتخطى تكلفة هذه الجراحة مبلغ الـ ٨٠٠ ألف جنيه، حيث تم إجراؤها تحت مظلة التامين الصحي الشامل.

البداية كانت عندما استقبل مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، لسيدة سبعينية العمر تعاني من ارتفاع بضغط الدم تسبب فى حدوث انشطار كلي، وعلى الفور، اجتمع فريق جراحة الأوعية الدموية المتميز بالمستشفى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لدراسة وتشخيص الحالة تبين حدوث تمدد بالشريان الاورطي الهابط بالصدر حتي مستوى شرايين الكلى والأمعاء، مسببا لها آلام شديده بالصدر وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، منذراً بحدوث انفجار بالشريان الأورطي بالصدر، علاوة على توقف الدورة الدموية عن بعض الأعضاء الحيوية مثل المخ والنخاع الشوكي والكلي والكبد والأمعاء، مما قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو فشل في وظائف الأعضاء المذكورة أو تعرض المريضة لعدم القدرة على الحركة.

وبعد الفحص تم تحديد الإجراءات الطبية اللازمة وتم اتخاذ قرار بإجراء عملية الجراحة بتقنية التيفار "TEVAR”، والتي تعد الحل الأمثل لتلك الحالات، مما يعني أنه يعتمد على استخدام القسطرة التداخلية من خلال شقوق جراحية صغيرة، والتي تساعد بدورها على تخفيف ألم الصدر والأعراض الأخرى، كما تم التواصل مع شركات توريد تلك الدعامات لتحديد قياسات الدعامات اللازمة للحالة بدقة وتجهيزها، ثم إجراء الجراحة للسيدة عن طريق تركيب دعامات مغطاه بالشريان الاورطي بالصدر باستخدام القسطرة التداخلية مع توصيل الشريان السباتي الأيسر بالشريان تحت الترقوة الأيسر جراحياً باستخدام شريان صناعي.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية كلا من الدكتور محمد حسن أبو منصور استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية مدرس بكلية الطب جامعة الأقصر، والدكتور أحمد رفعت الجندي استشاري جراحة الأوعية الدموية، والفريق المعاون الذي ضم الدكتور محمد عبدالهادي اخصائي، والدكتور أحمد أيمن زين طبيب مقيم، وفريق العناية المركزة والتخدير "د/أحمد طه - د/ساره محمد منصور" والفريق المعاون من أطباء وتمريض وفنيين التخدير والأشعة، وذلك تحت إشراف وتنسيق دكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، واللواء الدكتور محمد عبدالهادي حافظ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، اللواء دكتور مدحت سعيد مدير مستشفى طيبة التخصصى.

وتابع الفريق الطبي المريضة بعد إجراء الجراحة، للاطمئنان عليها والتأكد من انتهاء الآلام الشديدة التي كانت تعاني منها المريضة، كما اطمأنوا على قدرتها على النوم بصورة طبيعية واستقرار الحالة العامة وتحسن الوظائف الحيوية للمريضة التي عبرت عن شكرها وسعادتها لانتهاء آلامها، بالإضافة إلى عدم تحملها تكلفة العملية الباهظ السعر وقيامها بدفعها 450 جنيها فقط تكلفة هذه الجراحة بدلاً من ٨٠٠ ألف جنيه بعد أن أجرتها تحت مظلة التامين الصحي الشامل مقدمة الشكر لكافة العاملين بالمنظومة.

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