القبض على عاطل تخصص في سرقة مساكن تحت الإنشاء بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، وعميل سيئ النية، بتهمة سرقة المساكن تحت الإنشاء، بمنطقة المرج.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن "تحت الإنشاء"، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدد (5 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأضاف بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى (عميله سيئ النية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة.