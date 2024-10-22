الأرصاد تحذر من نشاط الرياح واضطراب الأمواج على البحرين اليوم الثلاثاء

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة قد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الثلاثاء، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة.