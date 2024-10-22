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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ميكروباص وسلاح.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 4 أشخاص، انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمدينة نصر.

ونجحت قوة أمنية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم، وبحوزتهم (2 كارنيه ورخصة قيادة "مزورين" - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" - والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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