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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل في مستهل جولته في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
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وصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل في مستهل جولته في الشرق الأوسط؛ لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه من المقرر أن يبحث بلينكن خلال الجولة الترتيبات التي ستتم لمرحلة ما بعد الحرب، وكذلك كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أمس ـ في بيان ـ أن بلينكن سيحرص خلال جولته إلى الشرق الأوسط على تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة لتهدئة التوترات وتوفير الاستقرار الدائم.
 

وزير الخارجية الامريكي إسرائيل الشرق الأوسط