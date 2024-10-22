كريستالينا جورجيفا: إفريقيا منطقة ذات أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أهمية القارة الإفريقية لصندوق النقد الدولي.

وكتبت جورجييفا - في تغريدة لها عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس"- " تظل أفريقيا منطقة ذات أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فشبابها ومواردها وإبداعها يمنحنا الأمل".

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن "التحديات الراهنة مثل الديون وتغير المناخ تتطلب اتخاذ إجراءات موحدة"، مجددة التزام الصندوق بمعالجة تلك القضايا.