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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كريستالينا جورجيفا: إفريقيا منطقة ذات أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أهمية القارة الإفريقية لصندوق النقد الدولي.
وكتبت جورجييفا - في تغريدة لها عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس"- " تظل أفريقيا منطقة ذات أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، فشبابها ومواردها وإبداعها يمنحنا الأمل".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن "التحديات الراهنة مثل الديون وتغير المناخ تتطلب اتخاذ إجراءات موحدة"، مجددة التزام الصندوق بمعالجة تلك القضايا.

كريستالينا جورجيفا صندوق النقد الدولي أفريقيا