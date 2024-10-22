مخاوف عالمية من تراجع إمدادات السكر بسبب جفاف البرازيل

من المتوقع أن تتقلص إمدادات السكر إلى أدنى مستوى لها منذ ست سنوات في أوائل عام 2025، حيث تسببت المخاوف بشأن قيود الإنتاج في البرازيل بسبب الجفاف - في إبقاء أسعار السكر أعلى من المتوسط ​​التاريخي على مدار السنوات العديدة الماضية وفقًا لشركة تزارنيكوف جروب التي تنتج السكر.

وقال بيدرو ميزوتاني، رئيس الشركة، خلال مؤتمر في ساو باولو، إن الجفاف الشديد أدى إلى تآكل ظروف محصول قصب السكر، مما حد من قدرة المطاحن على إنتاج السكر في الأشهر الأخيرة من الموسم الحالي، مما يشير إلى تأخر بدء حصاد العام المقبل.

أدت المخاوف بشأن قيود الإنتاج في البرازيل - والتي تسبب فيها أيضًا انتشار أمراض النبات - إلى إبقاء أسعار المُحلي أعلى من المتوسط ​​التاريخي على مدار السنوات العديدة الماضية، مما يؤكد اعتماد العالم على إمدادات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تشكل البلاد ما يقرب من 75% من إجمالي السكر الخام المتداول عالميًا هذا العام، وفقًا لشركة الاستشارات Datagro.

ولا يُتوقع أن يبدأ حصاد قصب السكر في منطقة الإنتاج الرئيسية في البرازيل قبل النصف الثاني من أبريل، بعد أسابيع من المعتاد، وفقًا لميزوتاني.

وقد ارتفعت العلاوة التي يدفعها التجار مقابل السكر للتسليم في مارس مقارنة بالإمدادات لشهر مايو منذ سبتمبر، مما يعكس الضيق.

وقال لويز سيلفستري كويلو، كبير التجار في شركة Sucres et Denrees SA في البرازيل، خلال نفس المؤتمر، إن الإمدادات يجب أن تكون "ضيقة للغاية" في الربع الأول حتى مع تخفيف الإنتاج المنخفض في البرازيل من خلال تخفيف الطلب وزيادة المحصول في الصين.