خبير: رؤية مصر تمثل تيار التنمية بالمنطقة والرئيس سيعرضها خلال البريكس

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن رؤية مصر حول وقف إطلاق النار في غزة ولبنان تمثل تيار التنمية بالمنطقة وهي تنطلق من العلاقة بين التنمية والاستقرار، حيث إنه طالما استمرت المنطقة مشتعلة لا يمكن الحديث عن التنمية أو الازدهار لشعوب المنطقة، وهو ما سيعبر عنه الرئيس السيسي خلال قمة بريكس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن رؤية مصر شاملة وتتضمن التحرك على المسار الأمني بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان باعتبار العدوان الإسرائيلي يغذي بيئة التصعيد في المنطقة وهذه المقاربة الأمنية تسير مع السياسية وهي ضرورة الحل الجذري والكامل للقضية الفلسطينية.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أننا أمام تحديين كبيرين الأول هو استمرار حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو والثاني هو إشعال الحرب في المنطقة ككل مع وجود دعم غربي يمثل سياسة الازدواجية لكونها لا تضغط على الجانب الإسرائيلي.