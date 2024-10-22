رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد مشروعات المرافق بتوسعات المدينة

تفقدت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، تطورات تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتوسعات المدينة بالقرار الجمهوري ٧٧ لسنة 2017، يرافقها المهندس بسام محمد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابعت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، في جولتها أعمال تنفيذ المرافق العامة والتي تشمل (طرق – مياه – صرف صحى – شبكات رى) داخل المنطقة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة.

ولفتت " حسين " إلى أن توسعات مدينة الشيخ زايد تسهم فى خلق مجتمع عمرانى متكامل، بجانب تنوع الأنشطة بها، كما تم المرور على أعمال تنفيذ المرافق بمنطقة الامتداد للاطمئنان على سير الأعمال بالمعدلات المطلوبة.

وشددت رئيس الجهاز، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ، مؤكدة أن المدن الجديدة تضمن مراعاة معايير الجودة وتكامل الخدمات لتكون نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، واصلت المهندسة مروة حسين، ومسئولو الجهاز، تفقد أعمال الطرق والزراعة والنظافة بمحاور المدينة "طريق البستان - طريق النزهة ـ المحور المركزي"، كما تم المرور على مشروع (الإسكان الحدائقي - كمبوند جنة ١ - دار مصر)، لمتابعة أعمال النظافة والزراعة والصيانة، وذلك طبقاً لجدول المرور الدوري لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة.

وتابعت رئيس الجهاز أعمال الصيانة العامة بنطاق الجولة، وشددت على تكثيف أعمال النظافة وصيانة وزراعة المسطحات الخضراء وكذلك صيانة مرمات الطرق والبلدورات بين العمارات وفي الطرق الرئيسية والاهتمام بأعمال تطوير الميادين العامة بالمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأكدت "حسين"، على رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة اليومية ورصد أي مخالفات والتعامل معها بكل حسم.

وفي سياق متصل استقبلت المهندسة مروة حسين أمين، مجموعة من سكان مشروع "شاليهات بدر الدين" بالحي السادس عشر، للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم والتي تمثل معظمها في مخالفات البناء لعدد كبير من سكان المنطقة، ومشكلة الكلاب الضالة.

ووجهت رئيس الجهاز بسرعة الاستجابة وعمل حملات مستمرة لرصد أي مخالفات بناء والقضاء عليها في مهدها، كما طالبت بتكثيف حملات التعقيم والتطعيم للكلاب الضالة بالمنطقة وناشدت السكان بإبلاغ الجهاز بأي مخالفة بناء في الحال.