استطلاع رأي: ترامب وهاريس يتنافسان بشكل متقارب في 7 ولايات

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست، أن كامالا هاريس ودونالد ترامب يتنافسان بشكل متقارب في سبع ولايات، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات.

الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست ومدرسة شار على أكثر من 5000 ناخب مسجل أظهر أن 47 في المائة يقولون إنهم سيدعمون هاريس بالتأكيد، بينما تقول نفس النسبة إنهم سيدعمون ترامب بالتأكيد.

وعلى مستوى الولايات، تقدمت هاريس بين الناخبين المحتملين في جورجيا بنسبة 51% مقابل 47%، بينما تقدم ترامب في أريزونا بنسبة 49% مقابل 46%.

كما حققت تقدما في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، وهي الولايات الثلاث التي ستخوض فيها حملتها في وقت لاحق من أمس الاثنين.

وبحسب الاستطلاع، تقدم ترامب في ولاية كارولينا الشمالية وتعادل مع هاريس في ولاية نيفادا بنسبة 48 في المائة مقابل 48 في المائة.

وبشكل عام، أظهر استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست أن 49% من الناخبين المحتملين قالوا إنهم يؤيدون هاريس، بينما أيد 48% ترامب.