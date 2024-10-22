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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

دور طلاب التربية الخاصة في مبادرة بداية ندوة تثقيفية في دمو بالفيوم|صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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أقامت أسرة الخدمة الاجتماعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين في دمو ندوة تثقيفية بالاشتراك مع قصر ثقافة الفيوم ومتحف كوم أوشيم والمعلمون بالمدرسة، وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

شملت الندوة نبذة عامة عن مبادرة بداية وأهداف المبادرة وأهم المحاور، كما ناقشت دور طلاب التربية الخاصة في المبادرة بالإضافة إلى محاضرة عن الآثار المصرية عامة وفي محافظة الفيوم وأهمية الحفاظ على التراث الأثري والتي قدمتها نورا حمدي، مفتشة الآثار في متحف كوم أوشيم.

وقدمت مديرة المدرسة سهير عبد الرازق، والوكلاء صفوت محمد وعصام عبد الله  الشكر والتقدير لأسرة الخدمة الاجتماعية على مجهوداتهم المتميزة دائما والتي تضم خالد البحيرى وياسر جلال ونورا حمدي محمد، مفتش آثار بمتحف كوم أوشيم ومدير قسم ذوى الاحتياجات الخاصة بالمتحف، وغادة عمر، مسؤول قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بقصر ثقافة الفيوم وقام بالترجمة بلغة الإشارة سهام أحمد عبد ربه.

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