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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 62 سنتا ليبلغ 73.68 دولار

النفط
النفط
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انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 68ر73 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 30ر74 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23ر1 دولار لتبلغ 29ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34ر1 دولار لتبلغ 56ر70 دولار للبرميل.
 

برميل النفط الكويتي الكويت