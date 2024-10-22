جهاز العبور الجديدة يُطالب المواطنين بمنطقتين بجوار جمعية أحمد عرابي بسرعة إحضار مستند التواجد

طالب جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، المواطنين المتعاملين على قطع الأراضي الواقعة داخل حوض (۱۳ و١٤) شمال طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بجوار جمعية أحمد عرابي الزراعية، بسرعة موافاة الجهاز بسند التواجد على هذه المساحات، وذلك في خلال شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه في حالة عدم موافاة الجهاز بالمطلوب فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية دون الأحقية بالرجوع على الجهاز.

ويأتي ذلك حرصًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشكلات قانونية أو معاملات غير سليمة، ونظرًا لصدور القرار الجمهوري رقم (٢٤٩) لسنة ۲۰۱٦ بإنشاء مدينة العبور الجديدة على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقاً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوباً، وطريق بلبيس الصحراوي شمالاً وخط ۱، ومدينة العبور غرباً بمساحة (٥٨٩١٤,٤ فدان) وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٢٢) لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، وبناء على قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد المضافة لأحوزة عدد من المدن.