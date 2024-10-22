مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن مجموعات متتالية من المستوطنين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في سادس أيام "عيد العرش" اليهودي.

كما أدى مئات المستعمرين صلوات تلمودية أمام باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى، حاملين "القرابين النباتية"، كما عززت قوات الاحتلال من وجودها في البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، ومحيطه، منذ ساعات الفجر، بداعي تأمين اقتحامات المستوطنين.

وانتشر العشرات من عناصر شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى، وطرقاته، وعلى أبواب البلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين، كما أغلق الاحتلال الطرق في منطقة باب الأسباط، وسمح للمركبات والحافلات التي تقل المستوطنين المرور باتجاه باب المغاربة وصولًا لساحة البراق.