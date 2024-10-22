محافظ الدقهلية يتابع استكمال أعمال إزالة معرض سيارات مخالف للمرة الثانية

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، بالمتابعة على الطبيعة لاستكمال أعمال إزالة معرض سيارات تم إقامته بالمخالفة على أرض زراعية للمرة الثانية على طريق طلخا نبروه بنطاق مركز طلخا؛ حيث سبق أن تم إزالته وعاود المخالف إقامته مرة أخرى.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف أمس اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة بالإشراف على أعمال الإزالة بمشاركة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، وإبراهيم شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه.

ووجه اللواء "مرزوق" باستكمال أعمال إزالة المعرض بالكامل ورفع الأنقاض بالكامل بالمعدات الهندسية للمحافظة على نفقة المخالف وعودة الأرض إلى طبيعتها وزراعتها مرة أخرى.

كما وجه "المحافظ" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه مالك المعرض لقيامه بالمخالفة مرة أخرى وعدم احترام هيبة الدولة وتعمده الأضرار بالأرض الزراعية.

كما أمر اللواء "مرزوق" بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو المباني، مشيراً إلى أن الأرض الزراعية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها ومحاسبة المتعدين عليها.

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