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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح: ختام الموسم السياحي لطيران الشارتر بـ 436 رحلة

رحلات طيران الشارتر
رحلات طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح الدولي
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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، ختام الموسم الصيفى السياحي لطائرات الشارتر القادمة بمطارى مرسى مطروح والعلمين الدوليين لموسم عام 2024، واللذان شهدا استقبال عدد 436 رحلة طيران شارتر خلال هذا الموسم السياحى، منها عدد 348 لمطار مرسى  مطروح الدولى، وعدد 88 رحلة طيران لمطار العلمين الدولي من عدد من الدول الأوروبية والأجنبية على مدار أكثر من 5 أشهر. 

مطروح تشهد حالة من الرواج والانتعاش السياحي 

حيث شهدت محافظة مطروح حالة من الرواج والانتعاش السياحي الكبير، نظراً لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء فى السياحة الترفيهية من الشواطئ ذات الرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية على طول السواحل المترامية، أو السياحة الأثرية والتاريخية والثقافية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية، والعمل على الاستغلال الأمثل  لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها. 

مدير السياحة: استقبلنا رحلات الشارتر من 10 دول

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدد من الجنسيات المختلفة الدول منها (إيطاليا وصربيا سلوفاكيا وبولندا والتشيك) منها  عدد 147 رحلة من إيطاليا، و 78 رحلة من التشيك، وعدد 72 رحلة  من سلوفاكيا، 31 رحلة من دولة صريبا،  وعدد 20 رحلة من بولندا بمطار مطروح الدولي، وكذلك عدد 8 رحلات من دولة كازاخستان، وعدد 34 رحلة من التشيك، وعدد 30 رحلة من السعودية وعدد 14 رحلة من بيلاروسيا، بالإضافة إلى عدد رحلة واحدة من كلا من أرمينيا وروسيا وذلك بمطار العلمين الدولى.
 وأشار أنور أنه كان الترحيب بزوار المحافظة مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية وما تتمتع به من إمكانيات وتنوع سياحى من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مسؤولى متابعة حركة الطيران بمطارى مرسى مطروح والعلمين ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة   لمتابعة وصول الرحلات وأماكن الإقامة بعدد من الفنادق  واستعدادها لاستقبال  للسائحين، والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية  بالمحافظة للخروج بموسم  سياحى ناجح. 

محافظ مطروح: ختام الموسم السياحي لطيران الشارتر بـ436 رحلة

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