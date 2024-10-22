سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري

بحث سفير مصر في الجزائر السفير الدكتور مختار وريده، مع وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري مختار ديدوش، العلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعات التقليدية.

وحضر اللقاء السيدة عزة فهمي، مصممة الحلى والمجوهرات ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة عزة فهمي لتدريب الحرفيين والمصممين.

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين مصر والجزائر.

وقام السفير الدكتور مختار وريده بتسليم الوزير الجزائري الدعوة الموجهة له من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشاركة دولة الجزائر الشقيقة في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة ١٢-٢١ ديسمبر القادم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

كما قدمت المصممة المصرية عزة فهمي عرضًا لدور مؤسستها لتطوير قطاع الصناعات التراثية والحفاظ على الثقافة والهوية، وإمكانات التعاون وتبادل الخبرات والتدريب بين مدرستها والمؤسسات الجزائرية العاملة في مجال الصناعات التقليدية، من خلال رفع الكفاءة الإبداعية للمصممين الجزائريين، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية للحرفيين في ذات المجال.

