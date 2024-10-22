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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم /الثلاثاء/ في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مدفعية الاحتلال استهدفت النازحين في منطقة العلمي بمخيم جباليا؛ ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمنطقتي بلوك 4 وبلوك 5 في مخيم جباليا.
ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الـ18 على التوالي، وإجبار المواطنين على النزوح قسرا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 42 ألفا و603 شهداء، و99 ألفا و795 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

استشهاد 8 فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا شمال غزة