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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحوش في الجنوب اللبناني

لبنان
لبنان
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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحوش في الجنوب اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.
وأوضح مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يطالب سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري.

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