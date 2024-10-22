جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحوش في الجنوب اللبناني

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان منطقة الحوش في الجنوب اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضح مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال يطالب سكان بيت لاهيا شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري.