غارات إسرائيلية على مخيم جباليا وبيت لاهيا واستشهاد عشرات الفلسطينيين

استشهد اليوم ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، حيث حوصر الآلاف من السكان بسبب الحصار الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا في الهجوم على النازحين في منطقة العلمي بالمخيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كمال عدوان.

يأتي ذلك فيما دخل الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة يومه الثامن عشر.

وكانت جباليا هدفاً خاصاً للجيش، حيث تحدث السكان المحاصرون عن غارات جوية وقصف متواصل على أكبر مخيم للاجئين في غزة.

وفي بلدة بيت لاهيا استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على البلدة فجر اليوم الثلاثاء.

كما تم تسجيل 3 شهداء أخرين في غارة جوية على البلدة، واستشهاد 12 آخرون في قصف على مجموعة من النازحين الفلسطينيين بالقرب من مفترق أبو الجديان.

تعتبر بلدة بيت لاهيا واحدة من عدة مناطق في شمال قطاع غزة التي تخضع للحصار منذ 18 يوماً، مع عدم دخول سوى القليل من الغذاء والمياه والمساعدات الطبية إلى المنطقة.

وأضافت وفا أن أكثر من 10 آلاف مواطن ما زالوا في بلدة بيت لاهيا ويرفضون النزوح إلى الجنوب.