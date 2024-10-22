علاء وعلي.. شقيقان تربعا على عرش فن الصدفجية| شاهد

تربع الشقيقان علاء وعلي الملك أبناء منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، على عرش صناعة المشغولات الصدفجية لأكثر من 40 عامًا متواصلًا.

وأجرى تلفزيون "البوابة نيوز" بثًا مباشرًا من داخل أشهر ورش الصدفجية في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة التي تصدر منتجاتها لمنطقة خان الخليلي ويحرص الوافدين من البلدان العربية والأوروبية على اقتنائها.

تعتبر صناعة المشغولات الصدفية واحدة من الحرف التقليدية المهمة في العديد من الثقافات، خاصة في المناطق الساحلية. تعتمد هذه الصناعة على استخدام صدف المحار لصنع قطع فنية مثل المجوهرات والأدوات الزخرفية. تتميز هذه المشغولات بجمالها الطبيعي وألوانها المتنوعة، حيث يُعالج الصدف بشكل يدوي لإبراز نقوشه الفريدة.

تتطلب هذه الحرفة مهارات فنية عالية ودقة في التنفيذ، وغالبًا ما تُعتبر تراثًا ثقافيًا ينتقل من جيل إلى جيل. تُسهم هذه الصناعة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال السياحة وخلق فرص عمل، مما يعزز من أهمية الحفاظ على هذه الحرفة التقليدية وتطويرها لتلبية احتياجات السوق الحديثة.