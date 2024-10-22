نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة، وسط انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر، حيث سجلت درجة الحرارة 23 درجة مئوية مع انخفاض درجتين عن الأيام السابقة، مع نسبة رطوبة تصل إلى 49%، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة.

وتستعد الإسكندرية، اليوم، وطوال الأيام القادمة لاستقبال أولى نوات فصل الشتاء وهي نوة رياح صليب، وهي رياح شمالية أوروبية غير ممطرة، ولكن يوجد بها نشاط للرياح الباردة ليلًا، واللطيفة نهارً.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، قائلة إنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية، اليوم الثلاثاء، على أغلب الأنحاء لتصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5)م.