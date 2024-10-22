الصحة: 1250 طبيبًا من ملتحقي برنامج الزمالة المصرية يشاركون بجلسات مؤتمر السكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مشاركة 1250 طبيبًا من ملتحقي برنامج الزمالة المصرية، خلال اليوم الأول من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بهدف تبادل الخبرات العلمية والاطلاع على أحدث البروتوكولات، ومناقشة وعرض دراسة للحالات المرضية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تنظيم 8 ورش عمل متخصصة خلال اليوم الأول؛ بهدف تطوير برامج الزمالة المصرية، حيث شارك في هذه الورش نخبة من الأساتذة أعضاء المجالس العلمية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن ورش العمل الصباحية شملت أربعة تخصصات رئيسية، وهي (الباثولوجيا الإكلينيكية، وجراحة الأطفال، والجراحة التكميلية وجراحة الحروق، وأمراض الكلى) لافتاً إلى أن هذه الورش شهدت حضور 600 طبيب، وتمركزت محاور النقاش فيها حول استعراض أحدث التطورات العلمية في التخصصات المختلفة وتطبيقاتها السريرية، بهدف تحسين الأداء العملي للمتدربين ورفع كفاءتهم المهنية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفترة المسائية من المؤتمر تضمنت 4 ورش عمل أخرى، شملت تخصصات الأمراض الجلدية، والطب النفسي، وجراحة المخ والأعصاب، والتمريض، منوهاً إلى أن عدد المشاركين في هذه الورش بلغ 650 طبيبًا ومتدربًا، حيث هدفت إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر ودعم قدرات الكوادر الصحية في هذه المجالات.

وأكد «عبدالغفار» أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات بين المتخصصين في مختلف المجالات الطبية، مشيرًا إلى أن هذا التجمع العلمي يسهم في تعزيز التعاون بين الأطباء والخبراء، بما يحقق أهداف الزمالة المصرية في إعداد كوادر طبية متميزة قادرة على مواكبة التحديات الصحية المستقبلية.

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