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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يقرر وقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة 3 شهور

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارا بوقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، وذلك لارتكاب مخالفات مالية وإدارية خاصة بصرف الأسمدة.
وقد جاء القرار بناء على توجيهات المحافظ بالتفتيش، وما أسفر عنه متابعة الأعمال الجارية بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية "روافع القصير" من مخالفات بشأن السجلات المالية وصرف الأسمدة.

وشدد المحافظ أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم، أو المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق المواطنين.

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