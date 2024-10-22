محافظ سوهاج يقرر وقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة 3 شهور

أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، قرارا بوقف مدير جمعية روافع القصير الزراعية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيق أيهما أقرب، وذلك لارتكاب مخالفات مالية وإدارية خاصة بصرف الأسمدة.

وقد جاء القرار بناء على توجيهات المحافظ بالتفتيش، وما أسفر عنه متابعة الأعمال الجارية بالجمعية التعاونية الزراعية بقرية "روافع القصير" من مخالفات بشأن السجلات المالية وصرف الأسمدة.

وشدد المحافظ أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين في أداء عملهم، أو المخالفين والمتسببين في إهدار المال العام وضياع حقوق المواطنين.