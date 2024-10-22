ارتفاع حصيلة الشهداء إثر غارة إسرائيلية قرب مستشفى في بيروت

تتواصل جهود الإنقاذ في منطقة الجناح جنوب العاصمة لبنان، بالقرب من مستشفى رفيق الحريري، المستشفى العام الرئيسي، بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى هدم العديد من المباني السكنية، وسقوط شهداء وجرحى.

ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن مدير مركز الدفاع المدني الإقليمي في الشويفات سعد الأحمر قوله: “إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات وما زال 14 في عداد المفقودين”.

وقال الأحمر: "كان هناك الكثير من الدمار عندما وصلنا لأول مرة، والكثير من الضحايا لأن المبنى كان ممتلئا، وكان ذلك في منتصف الليل، وكان الناس لا يزالون نائمين".

وأضاف: أن فرقه الإنقاذ انتشلت "معظمهم من النساء والأطفال" من تحت الأنقاض.

ووقعت الغارة على بعد مئات الأمتار من مستشفى رفيق الحريري، ما أدى إلى بعض الأضرار، حيث تسببت الشظايا في تشقق المبنى وتحطم عدد من النوافذ، وتناثر الزجاج على الأرض.

وقال مدير المستشفى جهاد سعادة "لقد أطلقوا صاروخين على الشقة هناك، وسمعنا انفجارا قويا للغاية".

وأضاف أن "هذا لم يؤثر على عمليات المستشفى"، مشيرا إلى أن العديد من الجرحى تلقوا العلاج في المستشفى.

وأضاف: "عثرنا على طفل بين القتلى"، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.