بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.. جامعة قناة السويس تنظم بطولتي كمال الأجسام والبنش تكرار

نظمت جامعة قناة السويس، بطولتين رياضيتين مميزتين وهما بطولة كمال الأجسام للطلاب وبطولة البنش تكرار للطلاب والطالبات، وذلك بمشاركة 150 طالبًا وطالبة.

أقيمت الفعاليات في بهو رعاية الطلاب بالجامعة، وشهدت أجواءً تنافسية حماسية بين المشاركين.

البطولة أقيمت تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد في كلمته أهمية هذه البطولات في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، مشيرًا إلى أن الرياضة تعد جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، إذ تسهم في بناء طلاب يتمتعون بالصحة الجسدية والعقلية، وتعزز قيم المنافسة الشريفة والعمل الجماعي بين الطلاب.

وأضاف: أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة كجزء أساسي من حياتهم اليومية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أعرب في كلمته عن فخره بالمستوى الرياضي الذي أظهره المشاركون، مشيدًا بروح الإصرار والتحدي التي تحلى بها الطلاب والطالبات.

كما أكد، دور الجامعة في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية وتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الرياضية.

البطولتان شهدتا تنظيمًا مميزًا من قِبل الإدارة العامة لرعاية الشباب، بقيادة الأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة، والكابتن محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

تم إعداد البطولة بشكل احترافي لضمان تقديم أفضل تجربة رياضية للمشاركين، حيث تم تقسيم المنافسات بشكل منظم وفقًا لمعايير محددة لكل بطولة.

تضمنت بطولة كمال الأجسام مجموعة من المنافسات في فئات وزن مختلفة، حيث تنافس الطلاب على إظهار لياقتهم البدنية وقوتهم العضلية أمام لجنة تحكيم مختصة.

وقد تم تقييم المشاركين بناءً على مستوى تنسيق العضلات وتحديدها، وكذلك الأداء الفني أثناء العروض.

وفي بطولة البنش تكرار، شارك كل من الطلاب والطالبات في أداء التمارين الخاصة بالبنش بريس، والتي تتطلب تكرار رفع الأوزان الثقيلة لأقصى عدد ممكن من المرات.

هذه البطولة اختبرت قوة تحمل العضلات، وقدرة المشاركين على الاستمرارية تحت الضغط، مما أضاف لمسة من التحدي إلى المنافسات.

شهدت البطولتان حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الطلاب والطالبات الذين جاءوا لدعم زملائهم والمشاركة في الأجواء الرياضية الحماسية.