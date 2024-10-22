أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ681 ألفًا و580 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 681 ألفا و580 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء يوكرين فورم - أن الجيش الروسي تكبد 1350 جنديا ما بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الهيئة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و79 دبابة و18 ألفا و199 مركبة مدرعة و19 ألفا و623 من النظم المدفعية و1234 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و981 من أنظمة الدفاع الجوي و2625 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و499 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و27 ألفا و11 من المركبات وخزانات الوقود و17 ألفا و404 طائرات بدون طيار".

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني اليوم /الثلاثاء/ مقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، في هجوم بطائرة روسية بدون طيار استهدف حيًا سكنيًا تابعًا للإقليم الليلة الماضية.

وكتب مسئولون محليون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هذا الصباح، ضرب الجيش الروسي مبنى سكنيًا ومرافق البنية التحتية الحيوية، ويتم التحقق من عواقب الهجوم الصباحي"، مشيرين إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت من إسقاط إجمالي 25 طائرة بدون طيار من طراز شاهد حتى الآن في منطقة سومي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.