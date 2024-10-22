طبيبة تحذر من أضرار استخدم غسول الفم عند تنظيف الأسنان

كشفت الدكتورة كيتلين ميلر رئيسة قسم النظافة والعلاج في Bupa Dental Care، عن أضرار استخدام غسول الفم والتأكيد على أهمية توقيت استخدامه وفقا لما نشرته مجلة ميرور .

حيث إن غسول الفم يحتوي عادة على تركيز أقل من الفلورايد مقارنة بمعجون الأسنان ما قد يؤدي إلى تقليل فعالية الفلورايد في الفم إذا استخدمته بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

ولهذا يجب تجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان لمدة لا تقل عن 30 دقيقة لأنه قد يشطف الفلورايد المفيد المتبقي من المعجون ويفضل استخدامه في أوقات أخرى من اليوم.

كما أكدت ضرورة الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل استخدام أي غسول فم يحتوي على الكلورهيكسيدين لأنه قد يؤدي إلى تلطيخ الأسنان ومع ذلك لا تعني هذه التحذيرات أنه يجب تجنب غسول الفم كليا ولكن تنصح باستخدامه عند الحاجة مثل في حالات تقويم الأسنان أو عند وجود مشاكل مثل رائحة الفم الكريهة أو مشاكل اللثة.

وتوضح ميلر أن غسول الفم المطهر يساعد في تنظيف المناطق المصابة وتقليل التهاب اللثة وأن استخدام غسول مخصص لمشاكل اللثة، مثل كورسوديل يكون مفيدا أيضا في حالات مشاكل ضرس العقل ويساعد غسول الفم في تقليل تراكم البكتيريا الضارة ما يعزز صحة الأسنان ويمنح نفسا منعشا.

كما أضافت أنه في حال عدم إمكانية تنظيف الأسنان يمكن استخدام غسول فم بالفلورايد كبديل جيد وعند اختيار غسول الفم المناسب توصي كيتلين بالتشاور مع أخصائي صحة الفم ويفضل استخدام غسول يحتوي على نسبة عالية من الفلورايد لمن يضع تقويم الأسنان أو غسول مثل CB12 لتحييد رائحة الفم الكريهة.