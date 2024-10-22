وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" لتطوير الريف

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس الأول، المهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، لمتابعة موقف مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة الأقصر، وكذا موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء، بالترحيب بالمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، تتولى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ24 منطقة ريفية (تم وجارٍ تنفيذ المشروعات) بمركزى "إسنا وأرمنت"، وتنفيذ محطتى معالجة الحلة والدير بمركز إسنا، وأرمنت بمركز أرمنت، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر.

وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة ومن خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، انتهت من تنفيذ 9 مشروعات لمياه الشرب منذ عام 2014، بمحافظة الأقصر، بتكلفة 753 مليون جنيه، و17 مشروعاً للصرف الصحى، بتكلفة تزيد عن 1.4 مليار جنيه، بينما يجرى تنفيذ 5 مشروعات أخرى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمحافظة.