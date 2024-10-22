انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 57113 طن تشمل : 4917 طن يوريا و 2794 طن بودرة جبس و50 طن خميرة و13552 طن كلينكر و1023 طن أسمنت و 3278 طن ألواح جبس و 12229 طن ملح و19270 طن بضائع عامة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30486 طن تشمل : 7454 طن حديد و 6500 طن سكر و 500 طن زيت طعام و 2902 طن ابلاكاش و 11053 طن قمح و 1317 طن خشب زان و 2861 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 760 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2484 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134266 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142688 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و بنى سويف ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 100 حاوية 20 قدم قادمين من السخنة و الإسكندرية و شحن عدد 50 حاوية 20 قدم متجهين الى السخنة ، و عدد 2 وحده نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1000 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ، و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1165 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5385 حركة .