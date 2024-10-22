مدير آثار أسوان يكشف تفاصيل الاستعداد لظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس.. فيديو

قال أحمد عبد الظاهر، مدير آثار أسوان، إنه فيما يخص الاستعدادات الخاصة بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، يتم التنسيق مع محافظة أسوان والجهات المعنية بتنظيم الحدث، وعقد عدة لقاءات ودعوة وزارات السياحة والآثار والصحة والداخلية والتربية والتعليم.

وأضاف مدير آثار أسوان، في مداخلة مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن كل جهة تقوم بعملها لخروج الحدث على أفضل شكل، موضحا أنه يتم تجهيز المكان بعدد من عربات الجولف لكبار الزوار والمسئولين وتجهيز قوافل طبية للتعامل مع أي حالة طارئة، بينما تقوم وزارة الداخلية بالتأمين الشامل للمنطقة في ظل إقبال السياح لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.

كما لفت مدير آثار أسوان، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تدل على براعة المصريين القدماء في علم الفلك وعلم العمارة كونها تحدث مرتين فقط في العام وعلى مدار آلاف السنوات تتم بنفس الدقة والزمان والمكان.