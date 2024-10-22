ملتقى توعوي بجامعة القاهرة حول الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

نظمت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، الملتقى التوعوي حول "الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد عصام سعيد مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وجمع من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد رجب، خلال كلمته، للطلاب ضرورة الفخر لكونهم أحفاد المصريين القدماء بناة الأهرام، وأنهم ينتمون لمصر الدولة العريقة ذات الحضارة التي تمتد لأكثر من عشرة آلاف عام، وهي تمثل مهبط الحضارات ومهبط الديانات السماوية وعاش بها كثير من الأنبياء، مشيرًا إلى تفوق المصريين القدماء في مختلف العلوم وهم من اخترعوا التقويم الزراعي والتحنيط واستخدام الألوان، وهم أول من اخترعوا اللغة والأدب المصري القديم.

وأشار الدكتور أحمد رجب، إلي التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة في مختلف التصنيفات الدولية، ووجود بعض التخصصات داخل أفضل ٥٠ جامعة على مستوى العالم من بين ٣٠ ألف جامعة، مؤكدًا أن مصر تحتاج لجهود أبنائها لتحقيق التقدم والتنمية، وأنها لن تهلك ولن تُؤذي ولن تُضار وستظل قوية وشامخة.

ومن جانبها، استعرضت السفيرة نائلة جبر، تكوين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورؤيتها في التعامل من خلال منظومة متكاملة مع تلك الجرائم التي أصبحت ظاهرة منتشرة على المستوى العالمي، وتُمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وحقوق المجتمعات، مشيرًة إلى جهود اللجنة في التوعية والتدريب لكافة فئات المجتمع.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحظى بحضور شديد على أجندة الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الجرائم المنظمة لا سيما جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرًة إلى جهود الدولة المصرية ورؤيتها في التعامل مع تلك الجرائم من خلال إصدارها قانونًا للتعريف بتلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة ضد المهربين وتجار البشر.

ووجهت السفيرة نائلة جبر، الطلاب بضرورة العمل والاجتهاد وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة وضرورة احترام قيمة العمل، كما قدمت شرحًا تفصيليًا لهم حول كيفية العمل في مختلف الدول بطرق شرعية سواء من خلال عقود العمل التي توفرها الدولة لمواطنيها، أو من خلال العقود الخاصة التي يحصل عليها الأفراد بشكل مشروع وقانوني.

وتضمن اللقاء، عرض أفلام قصيرة وحقيقية حول معاناة المهاجرين غير الشرعيين، كما تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة.

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