تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 30,424.27 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.21%، وصولًا إلى مستوى 3,181.07 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.01%؛ ليصل إلى مستوى 37,755.45 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.15%، مسجلًا 13,338.79 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 1.18%، وصولًا إلى 7,772.63 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.92%، ليصل إلى مستوى 10,952.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.55%، وصولًا إلى 6,515.25 نقطة.