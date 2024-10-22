تداول 16 ألف طن و673 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، كما أنه تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و673 شاحنة و110 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، و374 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و299 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيددون أكسبريس ودليلة، وغادرت العبارة أمل.

كما تم تداول 3200 طن بضائع و235 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن كوين نفرتيتي، آور، ايلة، وسينا، كما شهد ميناء بورتوفيق، اليوم، استقبال السفينة GAMILAH على متنها 3000 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1160 راكب بموانيها.