مفاجأة قبل جلسة أحمد فتوح.. أسرة الضحية تقبل الصلح والإعلان أمام المحكمة

قالت مصادر من أسرة ضحية الدهس أسفل عجلات سيارة اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، أن أهل المتوفي وقعت علي التصالح رسميا مع بحضور دفاع كلا الطرفين.

جاء ذلك قبل بدء ثالث جلسات محاكمة لاعب الزمالك في اتهامه بإحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي، ودهس المجني عليه عن طريق الخطأ في حادث سير، أثناء قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة.

تصالح أح مد فتوح لاعب الزمالك مع أسرة ضحية الدهس



وأضافت المصادر، أن إعلان التصالح سيتم توثيقه بشكل رسمي أمام هيئة المحكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الواقعة إلى محكمة جنايات مطروح، وأثبت تحليل المخدرات تعاطي فتوح جوهر الحشيش وقيادة السيارة بسرعة عالية تحت تأثير المخدرات، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد.

أحمد فتوح لاعب الزمالك

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم أحمد فتوح قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم أحمد فتوح على المادة المخدرة المشار إليها.