اتحاد منتجي الدواجن: المزارع تعمل بكفاءة 60% وتراجع أسعار الكتاكيت 40%.. فيديو

قال المهندس أبو الفتوح مبروك عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الكتاكيت تراجعت بنسبة 40% بعد قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد للبيض المخصب، ثم عاودت الارتفاع، ليكون إجمالي نسبة الانخفاض 15%.

وأضاف "أبو الفتوح" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن أصحاب المزارع يعملون على التوسع في استيراد الجدود والأمهات، موضحًا أن المزارع تعمل بنسبة 60% من كفاءتها الإنتاجية.

وتابع، أنه لا يوجد اكتفاء ذاتي في الدواجن حاليا، موضحا أن عمليات استيراد الأمهات والجدود تراجعت خلال العامين الماضيين، مع نقص السيولة الدولارية.

وأردف، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: "الاستيراد بشكل مؤقت لحين ضبط الأسعار وتوازن السوق المصرية، متوقعا بدء انخفاض أسعار الدواجن بعد 6 أشهر، حال استمرار استقرار أسعار الأعلاف".