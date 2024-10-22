دراسة طبية حديثة تحذر من تناول المشروبات الغازية يوميًا

كشفت دراسة طبية حديثة عن عواقب تناول الصودا بشكل يومي، ما يزيد من خطر الكسور بمعدل الضعف، وذلك وفقًا لما نشرته في مجلة Nutrients.

وكشفت الدراسة، أن المشروبات الغازية السكرية لا تزيد فقط من خطر الإصابة بالسمنة والسكري بل قد تؤذي أيضًا جهازك الهضمي وأن تناول هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات هضمية وكسور وحتى تلف دائم للأعضاء.

وأوضحت الدراسة، أن المشروبات الغازية الخالية من السكر لا تعد بديلًا آمنًا فقد تثير الرغبة في تناول الحلويات ما يساهم في زيادة الوزن وأمراض مثل السكري.

ولفتت الدراسة أن تلك المشروبات الغازية تحتوي على حمض الفوسفوريك والذي يستخدم لزيادة حموضة المنتجات الغذائية ومنع نمو البكتيريا، ويأتي حمض الفوسفوريك من الفوسفور وهو معدن طبيعي موجود في الجسم مسؤول عن نمو الأنسجة والخلايا وإصلاحها، بينما يحتاج الجسم للفوسفور فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يستنزف الكالسيوم ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما أظهرت الدراسة أن المشروبات الغازية السكرية تخفض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وتزيد من الدهون الثلاثية ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أكدت إحدى الدراسات أن تناول الصودا بشكل متكرر يزيد خطر انخفاض مستويات HDL وارتفاع الدهون الثلاثية بشكل ملحوظ.

وفيما يتعلق بصحة الكبد، أظهرت دراسة رصدية أن النساء اللاتي يتناولن مشروبا غازيا محلى بالسكر يوميًا يواجهن خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85% مقارنة بمن يتناولن أقل من مشروب واحد أسبوعيًا كما أن شرب الصودا يوميًا يزيد خطر الوفاة بسبب أمراض الكبد بنسبة 68%.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد علاقة بين المشروبات الخالية من السكر وأمراض الكبد إلا أن لها آثارًا جانبية خاصة حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2022 أن المحليات الصناعية يمكن أن تسبب سوء امتصاص السكريات ما يؤدي إلى الإسهال الشديد والجفاف.

وكشفت الدراسة أنه من الواضح أن المشروبات الغازية سواء كانت محلاة أو خالية من السكر تحمل مخاطر صحية جمة.