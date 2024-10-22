وزير الخارجية الإيراني: الوضع في غزة ولبنان كارثي ولا بد من وضع حد للعدوان الإسرائيلي

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، إن الوضع في قطاع غزة ولبنان كارثي ويجب وضع حد للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف "عباس" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن احتمال توسع رقعة الحرب وارد، موضحًا أنه تم بذل قصارى جهدنا لخفض التصعيد إلا أننا جاهزون لكل السيناريوهات.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.