الأرصاد: نشاط للرياح المثيرة للأتربة بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. فيديو

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه كلما أكثر في فترة الخريف كلما بدأت تظهر الفروق الكبيرة في درجات الحرارة العظمى والصغرى لنفس اليوم، حيث تبدأ درجات الحرارة تسجل خلال الصباح الباكر أقل من 20 درجة مئوية على أغلب المحافظات.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاطا نسبيا للرياح يتسبب في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن نشاط الرياح سيتجاوز بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الـ 40 كيلومترا في الساعة وهو عامل مهم جدًا في الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابع، أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، منوها بأن الرياح قد تتسبب في ارتفاع الأمواج، موضحًا أن العام الماضي كان طقس الشتاء دافئا.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستظل حول تلك المعدلات خلال الأسبوع الحالي، والقادم.