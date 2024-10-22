الأرصاد تحذر: اليوم رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في أول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22 درجة.