علوم حلوان تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي والتغذية العلاجية

نظمت كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتغذية العلاجية"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور نعيم رابح، عميد الكلية، حاضرت فيها الدكتورة رقية عز الدين، وتعد هذه الندوة هي أولى ندوات كلية علوم التغذية بعد انشائها واستقبالها لأول دفعة طلابية.

وأوضح الدكتور نعيم رابح، أن الندوة ناقشت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تشخيص الأمراض المرتبطة بالتغذية بل والتنبؤ بها، مثل السمنة، السكري، وأمراض القلب، من خلال تحليل البيانات الصحية للمرضى، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الغذائية الضخمة وتحليلها وتبسيطها من خلال توفير توصيات غذائية مخصصة بناءً على احتياجات الفرد الصحية والجينية، بجانب تعزيز الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التغذية العلاجية، وتوضيح كيفية توظيفها لتحسين صحة المرضى، واستكشاف فرص جديدة للتشخيص والعلاج عبر تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر دقة، وتطوير مهارات الطلاب والعاملين في المجال الصحي حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في تحسين الأنظمة الغذائية العلاجية، وتشجيع البحوث العلمية حول الدمج بين الذكاء الاصطناعي وعلوم التغذية العلاجية، بهدف الوصول إلى حلول علاجية مبتكرة وفعالة.

بجانب مناقشة الطلاب لحدود استخدام إيجابيات الذكاء الاصطناعي في مجال التغذية العلاجية، ومدى سيطرته على سوق العمل، وتأتي هذه الندوة في إطار سعي الجامعة لتعزيز البحث والابتكار، وتأكيدًا على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي في مجال التغذية العلاجية، لما له من تأثير مباشر على صحة المجتمع.