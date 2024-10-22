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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فوائد تناول العسل قبل النوم وتأثيره على الصحة العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن علماء بجامعة أوكسفورد عن فوائد تناول العسل قبل النوم وتأثيره على الصحة العامة، وفقا لما نشرته مجلة إكسبريس .

وبحسب العلماء يعد تناول ملعقة من العسل قبل النوم هو الحل الأمثل لمكافحة الشخير الناتج عن انسداد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق مجرى الهواء مما يسبب الأرق التام طوال الليل ووفقا وفقا للخبراء في CBD.co.

وأوضحوا أن تأثير العسل على الحلق يساعد في تهدئة وتقليل الاهتزازات التي تؤدي إلى الشخير المزعج وعندما يكون حلقك أكثر هدوءا وغير ملتهب تكون مجاري الهواء لديك أوسع بشكل طبيعي وبالتالي تقل احتمالات حدوث الشخير.

وتتضمن نصيحتهم وضح ملعقة صغيرة من العسل في كوب ساخن من الماء أو شاي البابونج أو شاي الزنجبيل مضيفين ويمكنك الاستمتاع بهذا الكوب الدافئ في وقت ما بين العشاء ووقت النوم، إنه يعمل بشكل جيد حقا كجزء من روتين ما قبل النوم المهدئ لمساعدتك على الاسترخاء والهدوء.

كما يعمل شرب شاي الأعشاب الدافئ مثل البابونج أو الزنجبيل على تهدئة حلقك واسترخائك ما يسهل عليك النوم وبالإضافة إلى ذلك فإن دمج الأطعمة المضادة للالتهابات في نظامك الغذائي، مثل الكركم والسلمون يساعد في تقليل الالتهاب في الحلق ما يقلل من احتمال حدوث الشخير.

بالإضافة الى تجنب الوجبات الثقيلة والكحول في وقت قريب من موعد النوم يمكن أن يقلل من الشخير ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

علاج بحث علماء فؤائد العسل