استشهاد 15 فلسطينيًا جراء قصف طائرة إسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمال غزة

استشهد 15 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، في استهداف طائرة استطلاع مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، استشهد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال المدفعي النازحين عند مفترق أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا.

ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة، وتدمير وقصف المنازل، ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم الثامن عشر على التوالي، واجبار المواطنين على النزوح قسرا، حيث ما يزيد على 10 آلاف فلسطينيين في مشروع بيت لاهيا يرفضون النزوح إلى الجنوب.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 42 ألفا و603 شهداء، و99 ألفا و795 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.

