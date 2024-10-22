رئيس وزراء الهند: مجموعة "بريكس" أصبحت منصة مهمة لمناقشة قضايا الأجندة العالمية

عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، عن تقدير بلاده لتعاونها الوثيق مع مجموعة دول "بريكس"، مؤكدا أنها أصبحت بالفعل منصة مهمة للحوار ومناقشة قضايا الأجندة العالمية.

وقال مودي ـ في تصريح صحفي أدلى به قبيل مغادرته إلى روسيا لحضور فعاليات قمة "بريكس" المقرر أن تنطلق اليوم في مدينة قازان الروسية بمشاركة 38 دولة ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية ـ: "إن الهند تقدر التعاون الوثيق داخل مجموعة البريكس، التي ظهرت كمنصة مهمة للحوار والمناقشة حول القضايا المتعلقة بأجندة التنمية العالمية والتعددية الإصلاحية وتغير المناخ والتعاون الاقتصادي وبناء سلاسل توريد مرنة وتعزيز التواصل الثقافي والشعبي من بين أمور أخرى".

ويبحث زعماء تجمع البريكس خلال قمتهم التي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري بقازان الروسية، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين دول التجمع فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية.

كما يناقش الزعماء، تطورات القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وقضايا دول الجنوب النامي والتنمية المستدامة وأمن الطاقة.

وتعد قضية "البريكس ودول الجنوب: بناء مشترك لعالم أفضل" الموضوع الرئيس لقمة بريكس حيث سيركز الزعماء المشاركون بالقمة على سبل تعزيز التفاعل بين دول الجنوب وتفعيل دورها في صياغة القرارات على الساحة الدولية.

كما يتضمن جدول أعمال القمة، بحث قضية إصلاح نظام التمويل الدولي وتعزيز دور دول البريكس في ذلك الصدد وتوسيع نظام تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.

ومن المتوقع أن يشارك في قمة البريكس نحو 24 رئيس دولة ووفود تمثل 32 دولة.

وأعلنت روسيا أنها نظمت 200 فعالية مرتبطة بتجمع البريكس خلال عام 2024 من بينها 20 فعالية على المستوى الوزاري.

