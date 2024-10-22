جامعة القناة تواصل دورها المجتمعي بإطلاق قافلة شاملة إلى السويس لخدمة حي الجناين

انطلقت قافلة شاملة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى محافظة السويس وتحديداً مركز شباب الخواطرة بحي الجناين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي إطار جهود جامعة قناة السويس لتعزيز دورها المجتمعي وتقديم الخدمات الطبية والزراعية والبيطرية المجانية للمجتمعات المحلية.

وأكد الدكتور ناصر مندور في كلمته على التزام الجامعة بمسؤوليتها المجتمعية، مشدداً على أهمية مثل هذه القوافل في تقديم الدعم الصحي والبيئي للمناطق النائية، وأن هذه القوافل تُعَدّ إحدى ركائز دعم الجامعة للمجتمع المحيط بها.

من جهتها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي استجابة لاحتياجات المجتمع المحلي وتوفر خدمات طبية، زراعية، وبيطرية متنوعة. وأضافت أن الهدف الرئيسي للقافلة هو تقديم الخدمات الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المستهدفة، مؤكدةً أن الجامعة تعمل على تحسين جودة الحياة في هذه المجتمعات من خلال برامج التوعية والخدمات الميدانية التي تقدمها.

تضمنت القافلة تقديم الخدمات الطبية المجانية لمئات من أهالي المنطقة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 913 حالة في تخصصات متعددة. تم فحص 148 حالة في عيادة العظام، و32 حالة في عيادة الجراحة، و145 حالة في عيادة الباطنة، بينما استقبلت عيادة طب الأسرة 75 حالة. أما عيادة الأسنان فقد عالجت 106 حالات، واستقبلت عيادة الجلدية 81 حالة. كما تم تقديم الخدمات الطبية في عيادة النساء لـ32 حالة، وفحصت عيادة الأنف والأذن 70 حالة. فيما كانت عيادة الأطفال قد تعاملت مع 124 حالة، واستقبلت عيادة الرمد 100 حالة. وتم توزيع العلاج المجاني على جميع الحالات المستحقة، مما ساهم في التخفيف من معاناة الأهالي في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

في الوقت نفسه، قدمت الخدمات البيطرية المجانية لـ111 مستفيداً، حيث تمت معالجة 2118 حالة من الحيوانات، مما يعكس حرص الجامعة على دعم الثروة الحيوانية والزراعية في المنطقة.

في الجانب الزراعي، قام الفريق المرافق للقافلة بزيارة عدد من مزارع المانجو في المنطقة، حيث تم التعرف على المشاكل التي يواجهها المزارعون وتقديم الحلول المناسبة لهم. كما تم توزيع المبيدات الحشرية مجاناً على المزارعين، في خطوة تهدف إلى حماية محاصيلهم ودعم الزراعة المحلية.

أما في مجال التوعية الصحية، فقد قام فريق التمريض بتنظيم ندوات توعوية حول مجموعة من الموضوعات الصحية الهامة، مثل أمراض النزلات المعوية ونزلات البرد للأطفال، والمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة للأطفال.

كما تضمنت الندوات نصائح حول كيفية علاج نزلات البرد للأطفال والكبار، وتم التطرق إلى أمراض تقرحات المعدة وأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية منها. وركزت الندوات أيضاً على أهمية التطعيمات للأطفال وأثر التغذية السليمة على صحة الطفل في مختلف الفئات العمرية.

شارك بالقافلة الدكتور محمد وصفي وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم تنظيمها تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل.

وقد أشادا بالجهود المبذولة من جميع الفرق المشاركة، وأكدا على الدور الفاعل الذي تقوم به جامعة قناة السويس في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.