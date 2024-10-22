كوريا الجنوبية تدرس إرسال فريق مراقبة لأوكرانيا لتقييم قدرات جارتها الشمالية

أفادت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة سول تدرس إرسال فريق مراقبة إلى أوكرانيا لتقييم قدرات القوات الكورية الشمالية المشاركة في الحرب الروسية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن مصدر حكومي قوله "إن كوريا الجنوبية قد ترسل خبراء إلى أوكرانيا لمراقبة التكتيكات والقدرات القتالية للقوات الخاصة التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى روسيا".

ومن المتوقع أن يضم فريق المراقبة عددا من جنود وأفراد عسكريين لدراسة تكتيكات العدو بالإضافة إلى عملاء يمكنهم استجواب أي جنود كوريين شماليين يتم أسرهم.

تأتي هذه التطورات بعد ورود أنباء عن إرسال كوريا الشمالية ما يقرب من 12 ألف جندي من القوات الخاصة لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، قد أعلن أمس الاثنين، أنه يتابع عن كثب أنباء عن نشر كوريا الشمالية لوحدات خاصة في روسيا لدعم الحرب ضد أوكرانيا، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سول جيون ها كيو قوله" إن الجيش يراقب التطورات المتعلقة بنشر الجيش الكوري الشمالي لقوات في روسيا لدراسة الخطوات والتدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها".

وأدان المتحدث العسكري بشدة قرار كوريا الشمالية، ودعا إلى التراجع عنه بشكل فوري، مشددا على أن الجيش سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية سلامة الشعب الكوري الجنوبي.

