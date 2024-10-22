انعقاد مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة تفعيل دور وحدات الدعم الأكاديمي في جميع الكليات، مؤكدًا على أهمية البدء في إعداد خطة المؤتمرات الطلابية التي ستنظمها الكليات.

وأشار "مندور" إلى أهمية الاستعدادات لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، المقرر انعقادها في غضون أسبوعين، لضمان سيرها بنجاح.

وجاءت هذه التوجيهات بالتزامن مع انعقاد مجلس التعليم والطلاب، يوم الإثنين 21 أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

في بداية الاجتماع، قدم الدكتور عبد النعيم التهنئة للدكتور محمد غنيم على تعيينه وكيلاً لكلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، كما وجه رسالة شكر وتقدير للدكتور عادل السعدني على فترة عمادته لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، متمنيًا التوفيق للدكتور محمود الضبع في مهامه كعميد جديد للكلية.

وشهد المجلس تكريم الأستاذ إبراهيم زيد، مدير عام شئون الطلاب المركزية، لبلوغه سن التقاعد، متمنيين له التوفيق في حياته القادمة.

هذا وأكد الدكتور محمد عبد النعيم على وكلاء الكليات ضرورة تفعيل وحدات الدعم الأكاديمي من خلال نشر الوعي بين الطلاب حول أهمية الوحدة وكيفية الاستفادة من خدماتها.

وشدد على ضرورة تعريف الطلاب الجدد بأهداف الكلية، برامجها التعليمية، والأقسام العلمية، ونظام الدراسة والاختبارات.

كما تناول المجلس ضرورة دعم الطلاب المتفوقين والموهوبين علميًا، والعمل على حل مشاكل الطلاب المتعثرين أكاديميًا وتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الدكتور عبد النعيم إلى أهمية رفع درجة الاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، موضحًا أن الامتحانات ستكون وفق نظام "البابل شيت"، مع إضافة نسبة بسيطة من الأسئلة المقالية لبعض المواد.

وأضاف أن الامتحانات ستُجرى في موعدها دون أي تعديل في خريطة الامتحانات، سواء للامتحانات الميدتيرم أو امتحانات منتصف العام".

في الختام، وجه الدكتور عبد النعيم الدعوة للوكلاء للمشاركة في حفل انتصارات أكتوبر المجيدة الذي سيقام يوم الأربعاء 23 أكتوبر في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالفعاليات الوطنية التي تعزز روح الانتماء بين الطلاب.