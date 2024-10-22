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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"تربية حلوان" تنظم سلسلة ندوات حول الحقوق والواجبات لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بجامعة حلوان سلسلة ندوات  بعنوان "اعرف واجبك - اعرف حقك"، بكليات (الخدمة الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والتمريض، والتربية الفنية، والفنون الجميلة، والتربية الموسيقية، هندسة حلوان، حقوق، علوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التربية الرياضية بنات، الاقتصاد المنزلي، الآداب، الفنون التطبيقية، التكنولوجيا والتعليم)، وذلك في إطار جهود الجامعة لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب والاداريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول حقوقهم وواجباتهم.

وتأتي هذه السلسلة من الندوات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتهدف هذه السلسلة من الندوات إلى تثقيف الطلاب حول مسؤولياتهم الأكاديمية والشخصية، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم داخل الحرم الجامعي وخارجه، والتعريف بالقوانين الجامعية، وأهمية الالتزام بالمبادئ الأكاديمية، وطرق التعامل مع التحديات التي قد تواجه الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، كما تم تسليط الضوء على الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الطلاب سواء فيما يتعلق بالجوانب الأكاديمية أو الإدارية، والتعريف بأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لتحقيق بيئة تعليمية صحية تدعم النجاح الأكاديمي والشخصي للطلاب.

كلية التربية جامعة حلوان الخدمة الاجتماعية الفنون الجميلة التربية الموسيقية