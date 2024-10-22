ننشر مواعيد مباريات نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن المغرب سيستضيف نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل، على أن يحصل الفريق المتوج بلقب النسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار أمريكي، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 250,000 دولار أمريكي.

وتنشر "البوابة نيوز" مواعيد مباريات المجموعة الثانية من نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي ستقام في المغرب شهر نوفمبر المقبل، حيث يتضمن الدوري 6 مباريات.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

ماميلودي صن داونز ضد إفسي مسار يوم 10 نوفمبر

البنك التجاري ضد إدو كوينز يوم 10 نوفمبر

ماميلودي صن داونز ضد البنك التجاري 13 نوفمبر

إدو كوينز ضد إفسي مسار 13 نوفمبر

FC مسار ضد ماميلودي صن داونز 16 نوفمبر

إدو كوينز ضد البنك التجاري 16 نوفمبر

الجدير بالذكر، أن القرعة أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة وعددهم 8 فرق على النحو التالي: لتكون فرق المجموعة الأولى "الجيش الملكي (المغرب)-نسور المدينة (السنغال) -تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - جامعة ويسترن كيب (جنوب إفريقيا)"، أما المجموعة الثانية: “ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)- FC مسار (مصر) -البنك التجاري (إثيوبيا) - إيدو كوينز (نيجيريا)”.