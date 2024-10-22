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الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة مسجلين إلى الجنح لاتهامهم بسرقة شركة في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مسجلين إلى محكمة الجنح لاتهامهم بسرقة شركة في المرج.

وفي وقت سابق، تسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين والتحريات التكميلية والتحفظ على كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفاده تلقيه بلاغ من أحد المواطنين باكتشافه وجود كسر باب الغرفة الخاصة بالحسابات بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقرا بأنه نظراً لعملهما بالشركة محل البلاغ واحتفاظ أحدهما بنسخة من المفتاح الخاص بالباب الخارجى وعلمهما بمداخل ومخارج ومواعيد دخول وخروج العاملين بالشركة اختمرت فى ذهنهما فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجها للشركة عقب انصراف العاملين، وتمكنا من الدخول باستخدام نسخة المفتاح وكسر الباب الخاص بغرفة الحسابات، وكذا كسر الخزينة الحديدية، والاستيلاء على المبلغ المالى.

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى بمسكنهما، كما أرشد أحدهما عن الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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